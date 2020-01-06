Эдуард СОБОЛЬ: «При Фонсеке заиграть у меня шансов вообще не было»

Эдуард Соболь, Экс-защитник «Шахтера» играющий ныне за бельгийский «Брюгге» , рассказал, почему не сумел заиграть в донецком клубе при Мирче Луческу и Паулу Фонсеке:

«Я уже три года с командой на сборы не ездил, так что у меня там вообще без шансов. Задавал вопрос: как так? Может, хотя бы на подготовку поеду, чтобы тренер посмотрел. Даже когда Каштру приходил, я на сборы не ездил.

Шанс закрепиться? Когда я переходил в «Шахтер», то меня брали на перспективу. Там Рац должен был уходить. Но потом в одно время со мной подписали Исмаили. Но все равно Луческу давал мне шанс. Не часто, но периодически выходил на замену.

А потом, когда я уехал в юношескую сборную, он говорил, что хочет, чтобы я играл в Суперкубке в составе. Но я выбрал сборную. В итоге семь матчей не попадал в заявку, и мне сказали, что лучше поехать в аренду.

С Луческу у меня был шанс. При Фонсеке – нет. Он когда пришел, я поехал на первые сборы, и все как всегда: хорошо, молодец, но лучше поехать в аренду. Мол, еще не готов конкурировать.

Я с Фонсекой около двух недель поработал. Но, если смотреть на статистику, сколько при нем играло молодых футболистов, то да, результат у него был на первом месте. У Луческу тоже, но он все же под конец начал давать молодым шанс».