Эдуард СОБОЛЬ: «При Фонсеке заиграть у меня шансов вообще не было»

По мнению защитника сборной, в «Шахтере» дают мало шансов молодым

  • 06.01.2020 20:57
  • 736 просмотров
  • 0 комментариев
Эдуард СОБОЛЬ: «При Фонсеке заиграть у меня шансов вообще не было»
© Twitter. Паулу Фонсека
Экс-защитник «Шахтера» Эдуард Соболь, играющий ныне за бельгийский «Брюгге», рассказал, почему не сумел заиграть в донецком клубе при Мирче Луческу и Паулу Фонсеке:
 
«Я уже три года с командой на сборы не ездил, так что у меня там вообще без шансов. Задавал вопрос: как так? Может, хотя бы на подготовку поеду, чтобы тренер посмотрел. Даже когда Каштру приходил, я на сборы не ездил.
 
Шанс закрепиться? Когда я переходил в «Шахтер», то меня брали на перспективу. Там Рац должен был уходить. Но потом в одно время со мной подписали Исмаили. Но все равно Луческу давал мне шанс. Не часто, но периодически выходил на замену.
 
А потом, когда я уехал в юношескую сборную, он говорил, что хочет, чтобы я играл в Суперкубке в составе. Но я выбрал сборную. В итоге семь матчей не попадал в заявку, и мне сказали, что лучше поехать в аренду.
 
С Луческу у меня был шанс. При Фонсеке – нет. Он когда пришел, я поехал на первые сборы, и все как всегда: хорошо, молодец, но лучше поехать в аренду. Мол, еще не готов конкурировать.
 
Я с Фонсекой около двух недель поработал. Но, если смотреть на статистику, сколько при нем играло молодых футболистов, то да, результат у него был на первом месте. У Луческу тоже, но он все же под конец начал давать молодым шанс».
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Бомбардир

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности