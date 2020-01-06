ХАДСОН-ОДОИ: «Очень рад, что мы одержали победу над Ноттингем Форест»

Вингер «Челси» – о выходе в 1/16 финала Кубка Англии

  • 06.01.2020 20:40
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ХАДСОН-ОДОИ: «Очень рад, что мы одержали победу над Ноттингем Форест»
© ФК Челси. Каллум Хадсон-Одои
19-летний вингер лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» (2:0) в матче 3-го раунда Кубка Англии.
 
«С самого начала мне казалось, что это может быть мой день. Нужно просто быть уверенным в себе и быть собой, выйти на поле и постараться как можно быстрее забить гол, что мы и сделали.
 
В индивидуальном плане это большое подспорье, потому что это подстегивает тебя на протяжении всей игры. Ты чувствуешь себе более уверенным, хочешь делать еще больше и пробовать что-то новое, и я очень рад своему раннему голу. Я доволен тем, как сложилась игра, и я очень рад, что мы одержали победу», - сказал Хадсон-Одои.
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Источник — ФК Челси

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