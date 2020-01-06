Милан – Сампдория – 0:0. Обзор матча

В матче 18-го тура чемпионата Италии «Милан» сыграл вничью с «Сампдорией» со счетом 0:0. Этот поединок стал дебютным для шведского форварда Златана Ибрагимовича после возвращения в стан «россонери».
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Источник — Sport.ua
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