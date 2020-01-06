Милан сыграл вничью в дебютном матче Ибрагимовича

В матче 18-го тура итальянской Серии A «Милан» не справился с «Сампдорией» в дебютном матче Златана Ибрагимовича.

Шведский форвард вышел на замену на 55-й минуте, но не сумел помочь своей команде вырвать победу.

«Милан» в 18 матчах набрал всего 22 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия A

18-й тур, 6 января

«Милан» – «Сампдория» – 0:0

«Милан»: Дж.Доннарумма, Музаккьо, Романьоли, Калабрия, Эрнандез, Бонавентура (Леан, 56), Беннасер, Крунич (Лукас Пакета, 85), Сусо, Хакан Чалханоглу, Пентек (Ибрагимович, 55).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Мурру, Колли, Шабо, Рамирес (Депаоли, 30. Янкто, 42), Линетти, Виейра, Торсби, Квальярелла (Экдаль, 86), Габбьядини.

Предупреждения: Крунич, 13. Депаоли, 40. Торсби, 68. Колли, 70. Берешиньски, 78. Линетти, 90+1.

Судья: Масса (Италия).

Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

Турнирная таблица Серии A