Милан сыграл вничью в дебютном матче Ибрагимовича

«Милан» дома не сумел справиться с «Сампдорией» в поединке Серии A

  • 06.01.2020 18:15
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Милан сыграл вничью в дебютном матче Ибрагимовича
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В матче 18-го тура итальянской Серии A «Милан» не справился с «Сампдорией» в дебютном матче Златана Ибрагимовича.
 
Шведский форвард вышел на замену на 55-й минуте, но не сумел помочь своей команде вырвать победу.
 
«Милан» в 18 матчах набрал всего 22 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. 
 
Чемпионат Италии. Серия A
 
18-й тур, 6 января
 
«Милан»  «Сампдория»  0:0
 
«Милан»: Дж.Доннарумма, Музаккьо, Романьоли, Калабрия, Эрнандез, Бонавентура (Леан, 56), Беннасер, Крунич (Лукас Пакета, 85), Сусо, Хакан Чалханоглу, Пентек (Ибрагимович, 55).
 
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Мурру, Колли, Шабо, Рамирес (Депаоли, 30. Янкто, 42), Линетти, Виейра, Торсби, Квальярелла (Экдаль, 86), Габбьядини.
 
Предупреждения: Крунич, 13. Депаоли, 40. Торсби, 68. Колли, 70. Берешиньски, 78. Линетти, 90+1.
 
Судья: Масса (Италия).
 
Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
 
 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 06.01.2020 18:23
    0
    У Милана 15-й тренер на подходе
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 06.01.2020 18:23
    0
    У Милана 15-й тренер на подходе
    Ссылка
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