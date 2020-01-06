ВИДЕО. Ключевой год. Футболисты сборной Украины снялись для календаря

Футболисты сборной Украины во главе с наставником Андреем Шевченко приняли участие в создании календаря Украинской ассоциации футбола (УАФ) на 2020 год.

На съемках присутствовали: Виталий Буяльский, Артем Беседин, Александр Караваев, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Денис Попов, Георгий Цитаишвили (все – «Динамо»), Николай Матвиенко, Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Валерий Бондаренко (все – «Шахтер»), Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун (все – «Гент»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Андрей Лунин («Вальядолид»), Марьян Швед («Селтик»), Владислав Супряга («Днепр-1»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Руслан Малиновский («Аталанта»), главный тренер Андрей Шевченко.