ВИДЕО. Ключевой год. Футболисты сборной Украины снялись для календаря

Футболисты сборной Украины во главе с наставником Андреем Шевченко приняли участие в создании календаря Украинской ассоциации футбола (УАФ) на 2020 год.
На съемках присутствовали: Виталий Буяльский, Артем Беседин, Александр Караваев, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Денис Попов, Георгий Цитаишвили (все – «Динамо»), Николай Матвиенко, Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Валерий Бондаренко (все – «Шахтер»), Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун (все – «Гент»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Андрей Лунин («Вальядолид»), Марьян Швед («Селтик»), Владислав Супряга («Днепр-1»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Руслан Малиновский («Аталанта»), главный тренер Андрей Шевченко.
Календарь можно будет купить в официальном фан-шопе УАФ по цене 200 грн. В 2020 году сборная Украины примет участие в финальной части Евро-2020.
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Источник — YouTube
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