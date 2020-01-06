ВИДЕО. Ключевой год. Футболисты сборной Украины снялись для календаря

Календарь можно будет купить в официальном фан-шопе УАФ по цене 200 грн

  • 06.01.2020 19:39
  • 797 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Ключевой год. Футболисты сборной Украины снялись для календаря
© УАФ
Футболисты сборной Украины во главе с наставником Андреем Шевченко приняли участие в создании календаря Украинской ассоциации футбола (УАФ) на 2020 год.
 
На съемках присутствовали: Виталий Буяльский, Артем Беседин, Александр Караваев, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Денис Попов, Георгий Цитаишвили (все – «Динамо»), Николай Матвиенко, Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Валерий Бондаренко (все – «Шахтер»), Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун (все – «Гент»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Андрей Лунин («Вальядолид»), Марьян Швед («Селтик»), Владислав Супряга («Днепр-1»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Руслан Малиновский («Аталанта»), главный тренер Андрей Шевченко.
 
Календарь можно будет купить в официальном фан-шопе УАФ по цене 200 грн. В 2020 году сборная Украины примет участие в финальной части Евро-2020.
 
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Источник — YouTube

(1 голос)

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Комментарии
    axylinam
    axylinam, 06.01.2020 19:56
    0
    200 гривен за это явный перебор-обдирают бедных фанов-я так понял лишние 100 гривен пойдут в карман Павелко
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 06.01.2020 19:56
    0
    200 гривен за это явный перебор-обдирают бедных фанов-я так понял лишние 100 гривен пойдут в карман Павелко
    Ссылка
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