Криштиану РОНАЛДУ: «Очень доволен хет-триком, Юве улучшает игру»

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Кальяри» (4:0) в матче Серии A, в котором он оформил рекордный 36-й хет-трик:
«Самое главное, что команда выиграла. Мы хорошо сыграли, создали много моментов. Я очень доволен хет-триком, но важнее было оказать давление на «Интер» и победить. Мы улучшаемся от игры к игре. Не только в защите, но и в полузащите, и в атаке. Нам нужно во всех линиях работать сообща.
Не знаю, посмотрю ли игру «Интера» с «Наполи». Но надеюсь, что «Интер» проиграет, поскольку это нам поможет. В любом случае сейчас мы сделали все, что могли».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sky Sport Italia
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.