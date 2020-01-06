Криштиану РОНАЛДУ: «Очень доволен хет-триком, Юве улучшает игру»

Форвард «Ювентуса» отмечает, что важно давление на «Интер»

  • 06.01.2020 19:59
  • 229 просмотров
  • 0 комментариев
Криштиану РОНАЛДУ: «Очень доволен хет-триком, Юве улучшает игру»
© Twitter. Криштиану Роналду
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Кальяри» (4:0) в матче Серии A, в котором он оформил рекордный 36-й хет-трик:
 
«Самое главное, что команда выиграла. Мы хорошо сыграли, создали много моментов. Я очень доволен хет-триком, но важнее было оказать давление на «Интер» и победить. Мы улучшаемся от игры к игре. Не только в защите, но и в полузащите, и в атаке. Нам нужно во всех линиях работать сообща.
 
Не знаю, посмотрю ли игру «Интера» с «Наполи». Но надеюсь, что «Интер» проиграет, поскольку это нам поможет. В любом случае сейчас мы сделали все, что могли».
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sport Italia

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности