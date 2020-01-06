Де Росси в ближайшее время завершит карьеру

Легенда «Ромы» повесит бутсы на гвоздь

  • 06.01.2020 18:41
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Де Росси в ближайшее время завершит карьеру
© ФК Рома. Даниэле Де Росси
Экс-хавбек «Ромы» Даниэле Де Росси, ныне выступающий в аргентинской команде «Бока Хуниорс», принял решение о завершении карьеры.
 
36-летний итальянец решил закончить с футболом из-за обилия травм. Он объявит официально о своем решении в ближайшее время.
 
Напомним, Де Росси в конце сезона 2018/19 покинул «Рому», в которой провел 17 лет карьеры. 35-летний хавбек провел за римский клуб 616 матчей, забил 63 гола и отдал 54 голевые передачи. За «Бока Хуниорс» Даниэле сыграл лишь 4 матча в нынешнем сезоне.
 
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Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

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