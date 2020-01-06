Де Росси в ближайшее время завершит карьеру

Экс-хавбек «Ромы» Даниэле Де Росси, ныне выступающий в аргентинской команде «Бока Хуниорс», принял решение о завершении карьеры.
36-летний итальянец решил закончить с футболом из-за обилия травм. Он объявит официально о своем решении в ближайшее время.
Напомним, Де Росси в конце сезона 2018/19 покинул «Рому», в которой провел 17 лет карьеры. 35-летний хавбек провел за римский клуб 616 матчей, забил 63 гола и отдал 54 голевые передачи. За «Бока Хуниорс» Даниэле сыграл лишь 4 матча в нынешнем сезоне.
Ранее сообщалось, что Де Росси может получить в «Роме» административную должность.
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Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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