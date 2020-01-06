В чемпионате Италии состоялся первый матч второго игрового дня 18-го тура. «Болонья» спасла ничью с «Фиорентиной», сравняв счет на четвертой компенсированной минуте.
Лучшие моменты матча Болонья - Фиорентина
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Бенасси (Фиорентина).
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Источник — Sport.ua
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