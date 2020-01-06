ВИДЕО. Болонья вырвала ничью в матче с Фиорентиной на 90+4 минуте

В чемпионате Италии состоялся первый матч второго игрового дня 18-го тура.
«Фиорентина» на выезде была близка к тому, чтобы прервать 7-матчевую безвыигрышную серию в национальном первенстве, обыграв «Болонью». Полузащитник «фиалок» Марко Бенасси отличился на 27-й минуте и большую половину поединка команда из Флоренции вела в счете.
Хозяевам удалось сравнять счет лишь на 90+4 минуте, Риккардо Орсолини з довольно острого угла не без ошибки от вратаря соперников реализовал штрафной удар.
Чемпионат Италии, 18-й тур
«Болонья» – «Фиорентина» – 1:1
Голы: 0:1 – 27 Бенасси, 1:1 – 90+4 Орсолини.
Гол Орсолини
Лучшие моменты матча Болонья - Фиорентина
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Бенасси (Фиорентина).
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Источник — Sport.ua
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