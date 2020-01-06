ГОШКОДЕРЯ: «Сейчас Первая лига, возможно, сильнейшая за всю историю»

Виталий Гошкодеря, который нынешней зимой Опытный полузащитник, который нынешней зимой покинул «Черноморец» , оценил второй по силе дивизион Украины.

— Почему «Черноморец», который перед началом сезона относился к главным претендентам на повышение в классе, ушел на зимний перерыв, находясь в нижней части турнирной таблицы?

— У меня до сих пор нет ответа на этот вопрос. У нас была собрана хорошая команда, с индивидуально сильными футболистами в составе. Но с самого начала пошло как-то не так, не было стабильности, возможно, это надломило психологически. Может, кто-то не сумел перестроиться с Премьер-лиги на первый дивизион. Здесь все по-другому. Но я по-прежнему уверен, что «Черноморец» с его болельщиками и традициями заслуживает быть в элитном дивизионе.

— Нынешний сезон в Первой лиге, наверное, один из самых интригующих?..

— Действительно, такой борьбы за высокие места, я не припомню. Вроде, и три команды должны выйти в Премьер-лигу, а претендентов на эти путевки в два с половиной раза больше. Сейчас Первая лига, возможно, сильнейшая за историю.

— Чем ты сейчас занимаешься?

— Провожу отпуск, а параллельно мне помогают найти новую команду.

— Зарубежные варианты рассматриваешь?

— Да, хотя зарубежье бывает разное. Для меня в приоритете вариант, при котором было бы комфортно моей семье.

— Тебе нравилось в Казахстане, почему твоя командировка оказалась не столь долгой?

— Просто там ввели лимит на легионеров и на возраст. Хотя действительно, меня там все устраивало.