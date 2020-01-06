ГОШКОДЕРЯ: «Сейчас Первая лига, возможно, сильнейшая за всю историю»

31-летний футболист не припоминает такой ожесточенной борьбы за повышение в классе

  • 06.01.2020 16:35
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ГОШКОДЕРЯ: «Сейчас Первая лига, возможно, сильнейшая за всю историю»
© ФК Черноморец. Виталий Гошкодеря
Опытный полузащитник Виталий Гошкодеря, который нынешней зимой покинул «Черноморец», оценил второй по силе дивизион Украины.
 
— Почему «Черноморец», который перед началом сезона относился к главным претендентам на повышение в классе, ушел на зимний перерыв, находясь в нижней части турнирной таблицы?
— У меня до сих пор нет ответа на этот вопрос. У нас была собрана хорошая команда, с индивидуально сильными футболистами в составе. Но с самого начала пошло как-то не так, не было стабильности, возможно, это надломило психологически. Может, кто-то не сумел перестроиться с Премьер-лиги на первый дивизион. Здесь все по-другому. Но я по-прежнему уверен, что «Черноморец» с его болельщиками и традициями заслуживает быть в элитном дивизионе.
 
— Нынешний сезон в Первой лиге, наверное, один из самых интригующих?..
— Действительно, такой борьбы за высокие места, я не припомню. Вроде, и три команды должны выйти в Премьер-лигу, а претендентов на эти путевки в два с половиной раза больше. Сейчас Первая лига, возможно, сильнейшая за историю. 
 
— Чем ты сейчас занимаешься?
— Провожу отпуск, а параллельно мне помогают найти новую команду.
 
— Зарубежные варианты рассматриваешь?
— Да, хотя зарубежье бывает разное. Для меня в приоритете вариант, при котором было бы комфортно моей семье. 
 
— Тебе нравилось в Казахстане, почему твоя командировка оказалась не столь долгой?
— Просто там ввели лимит на легионеров и на возраст. Хотя действительно, меня там все устраивало.
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Источник — zbirna.com

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