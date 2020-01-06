Райола стал агентом Лингарда

Известный агент начал сотрудничать с хавбеком «Манчестер Юнайтед»

  • 06.01.2020 15:28
  • 510 просмотров
  • 0 комментариев
Райола стал агентом Лингарда
© 90Min. Джесси Лингард
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард сменил агента. Теперь игрок сотрудничает с известным Мино Райолой. 
 
Работа Райолы с полузащитником является частью его стратегии по установлению связей с как можно большим числом английских игроков. В «Манчестер Юнайтед» понимают, что теперь хавбека будет весьма сложно удержать, учитывая отношения агента с клубом в последнее время.
 
В этом сезоне Лингард провел за «красных дьяволов» 18 матчей в английской Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями. Ориентировочная стоимость хавбека составляет 40 миллионов евро.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Daily Mail

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности