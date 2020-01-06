Райола стал агентом Лингарда

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард сменил агента. Теперь игрок сотрудничает с известным Мино Райолой.
Работа Райолы с полузащитником является частью его стратегии по установлению связей с как можно большим числом английских игроков. В «Манчестер Юнайтед» понимают, что теперь хавбека будет весьма сложно удержать, учитывая отношения агента с клубом в последнее время.
В этом сезоне Лингард провел за «красных дьяволов» 18 матчей в английской Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями. Ориентировочная стоимость хавбека составляет 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов включить Лингарда в сделку по Мэддисону.
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Источник — Daily Mail
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