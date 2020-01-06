Манчестер Юнайтед готов включить Лингарда в сделку по Мэддисону

«Манчестер Юнайтед» всеми силами хочет заполучить лидера центра поля «Лестер Сити» Джеймса Мэддисона.
По данным источника, руководство манкунианского клуба предлагает «лисам» в обмен на хавбека более 50 млн евро и Джесси Лингарда.
В этом сезоне Мэддисон провел 18 матчей за «Лестер» в АПЛ, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Нынешнее соглашение Мэддисона с клубом рассчитано до 2023 года.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложит за Мэддисона 90 млн евро.
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Источник — Sunday Mirror
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