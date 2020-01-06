Манчестер Юнайтед и Челси хотят перехватить Кавани у Атлетико

Уругвайский нападающий может продолжить карьеру в АПЛ

  • 06.01.2020 14:48
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Манчестер Юнайтед и Челси хотят перехватить Кавани у Атлетико
© steamcommunity.com. Эдинсон Кавани
Форвард французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Англии, несмотря на договоренность с мадридским «Атлетико».
 
По данным источника, хотят перехватить 32-летнего игрока «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Оба клуба уже связались с Кавани. При этом для «красных дьяволов» условием для перехода нападающего является выход в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.
 
Отметим, что в этом сезоне Кавани провел 11 матчей во всех турнирах за ПСЖ, в которых забил три мяча.
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Источник — Get French Football News

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