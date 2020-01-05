Кавани перейдет в Атлетико следующим летом

Трансфер уругвайского нападающего откладывается

  • 05.01.2020 15:22
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Кавани перейдет в Атлетико следующим летом
© instagram.com/cavaniofficial21
Форвард французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани не перейдет в мадридский «Атлетико» этой зимой. 32-летний футболист станет игроком «матрасников» только следующим летом, когда у него закончится контракт с парижанами.
 
Трансфер в январе осложняется тем, что ПСЖ будет трудно найти замену Кавани на вторую половину сезона. Кроме того, «Атлетико» необходимо кого-то продать до перехода форварда, чтобы разгрузить платежную ведомость.
 
Отметим, что Кавани является лучшим бомбардиром в истории ПСЖ. Он забил 196 голов в 290 матчах.
 
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Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

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