Кавани перейдет в Атлетико следующим летом

Форвард французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани не перейдет в мадридский «Атлетико» этой зимой. 32-летний футболист станет игроком «матрасников» только следующим летом, когда у него закончится контракт с парижанами.

Трансфер в январе осложняется тем, что ПСЖ будет трудно найти замену Кавани на вторую половину сезона. Кроме того, «Атлетико» необходимо кого-то продать до перехода форварда, чтобы разгрузить платежную ведомость.

Отметим, что Кавани является лучшим бомбардиром в истории ПСЖ. Он забил 196 голов в 290 матчах.