Кавани будет зарабатывать в Атлетико 12 млн евро в год

Стало известно, сколько форвард французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани будет зарабатывать в мадридском «Атлетико».

По данным известного журналиста Николо Скиры, 32-летний нападающий в случае трансфера в стан «матрасников» подпишет соглашение на три сезона, по условиям которого его годовой оклад составит 12 млн евро.

Отметим, что Кавани является лучшим бомбардиром в истории ПСЖ. Он забил 196 голов в 290 матчах.