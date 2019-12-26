Кавани будет зарабатывать в Атлетико 12 млн евро в год

Стало известно, сколько форвард французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани будет зарабатывать в мадридском «Атлетико».
По данным известного журналиста Николо Скиры, 32-летний нападающий в случае трансфера в стан «матрасников» подпишет соглашение на три сезона, по условиям которого его годовой оклад составит 12 млн евро.
Отметим, что Кавани является лучшим бомбардиром в истории ПСЖ. Он забил 196 голов в 290 матчах.
Ранее сообщалось, что Кавани согласовал контракт с «Атлетико».
Источник — Twitter
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