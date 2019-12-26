Кавани будет зарабатывать в Атлетико 12 млн евро в год

За три сезона уругвайский нападающий сможет заработать 36 млн евро

  • 26.12.2019 08:51
  • 1032 просмотра
  • 0 комментариев
Кавани будет зарабатывать в Атлетико 12 млн евро в год
© instagram.com/cavaniofficial21
Стало известно, сколько форвард французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани будет зарабатывать в мадридском «Атлетико».
 
По данным известного журналиста Николо Скиры, 32-летний нападающий в случае трансфера в стан «матрасников» подпишет соглашение на три сезона, по условиям которого его годовой оклад составит 12 млн евро.
 
Отметим, что Кавани является лучшим бомбардиром в истории ПСЖ. Он забил 196 голов в 290 матчах.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности