Дочь Лобановского: Здоровье отца подорвала критика из московских кабинетов

Светлана, дочь Валерия Васильевича Лобановского, считает, что здоровье великого тренера подорвало не столько многолетние командировки в ОАЭ и Кувейт, сколько критика в его адрес - преимущественно из московских кабинетов.

«Критика, очень часто огульная, на отца шла просто волнами. Почти полтора десятилетия. Папу обвиняли в том, что он не дает дорогу молодым тренерам. Но, извините, Владимир Кличко тоже много лет закрывал дорогу другим. Просто не нашлось боксера, который мог победить украинца. Так и в СССР не нашлось тренера, способного сделать что-то подобное.

На первый взгляд, отец не обращал внимание на эту критику. Но на самом деле она его больно поражала. В итоге, в конце 80-х у отца появилась аритмия, он уже не имел возможности поддерживать свое здоровье, тренируясь вместе с командой. При этом, находясь в ОАЭ и Кувейте, он внимательно следил за событиями в Украине. И когда вернулся в Киев, в одном из интервью сказал: «Мне кажется, я никуда и не уезжал». У него всегда был интерес к тому, что происходит на родине и в его любимом «Динамо», - рассказала Светлана Валерьевна.