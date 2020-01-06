Дочь Лобановского: Здоровье отца подорвала критика из московских кабинетов

Светлана Валерьевна рассказала, почему у Валерия Васильевича начались проблемы со здоровьем

  • 06.01.2020 14:45
  • 1642 просмотра
  • 2 комментария
Дочь Лобановского: Здоровье отца подорвала критика из московских кабинетов
© Фото из личного архива Светланы Лобановской
Светлана, дочь Валерия Васильевича Лобановского, считает, что здоровье великого тренера подорвало не столько многолетние командировки в ОАЭ и Кувейт, сколько критика в его адрес - преимущественно из московских кабинетов.
 
«Критика, очень часто огульная, на отца шла просто волнами. Почти полтора десятилетия. Папу обвиняли в том, что он не дает дорогу молодым тренерам. Но, извините, Владимир Кличко тоже много лет закрывал дорогу другим. Просто не нашлось боксера, который мог победить украинца. Так и в СССР не нашлось тренера, способного сделать что-то подобное.
 
На первый взгляд, отец не обращал внимание на эту критику. Но на самом деле она его больно поражала. В итоге, в конце 80-х у отца появилась аритмия, он уже не имел возможности поддерживать свое здоровье, тренируясь вместе с командой. При этом, находясь в ОАЭ и Кувейте, он внимательно следил за событиями в Украине. И когда вернулся в Киев, в одном из интервью сказал: «Мне кажется, я никуда и не уезжал». У него всегда был интерес к тому, что происходит на родине и в его любимом «Динамо», - рассказала Светлана Валерьевна.
 
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Источник — Укрінформ

(7 голосов)

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Комментарии
    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 06.01.2020 14:58
    -1
    axylinam, 06.01.2020 14:53
    Молодец-всё правильно сказала,но и жаркий климат в ОАЭ и Кувейте тоже сыграл свою роль
    Я слышал, что не столько климат, сколько изолированность и одиночество вкупе с "лекарством" от оного. Говорят, что он там только начал конкретно запивать стресс, до этого не злоупотреблял.
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    axylinam
    axylinam, 06.01.2020 14:53
    +2
    Молодец-всё правильно сказала,но и жаркий климат в ОАЭ и Кувейте тоже сыграл свою роль
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    axylinam
    axylinam, 06.01.2020 14:53
    +2
    Молодец-всё правильно сказала,но и жаркий климат в ОАЭ и Кувейте тоже сыграл свою роль
    Ссылка
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