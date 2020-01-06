ВИДЕО. 81 год со дня рождения Лобановского. В Киеве почтили память легенды

В этот день, 81 год назад, родился легендарный игрок и наставник киевского «Динамо» Валерий Лобановский (1939-2002), под руководством которого столичные футболисты достигли наибольших успехов в истории клуба.

Валерий Васильевич возглавлял «Динамо» в 1973-1982, 1984-1990 и 1996-2002 гг. и привел команду к восьми победам в чемпионате СССР и шести - в Кубке СССР, пяти титулам чемпионов Украины и трём - обладателей Кубка Украины. Кроме того, под руководством Лобановского «Динамо» дважды стало обладателем Кубка кубков (1975, 1986) и торжествовало в Суперкубке УЕФА (1975).