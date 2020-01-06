ВИДЕО. 81 год со дня рождения Лобановского. В Киеве почтили память легенды

В этот день родился легендарный игрок и наставник киевского «Динамо»

  • 06.01.2020 13:39
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ВИДЕО. 81 год со дня рождения Лобановского. В Киеве почтили память легенды
© ФК Динамо Киев. Валерий Лобановский
В этот день, 81 год назад, родился легендарный игрок и наставник киевского «Динамо» Валерий Лобановский (1939-2002), под руководством которого столичные футболисты достигли наибольших успехов в истории клуба.
 
Валерий Васильевич возглавлял «Динамо» в 1973-1982, 1984-1990 и 1996-2002 гг. и привел команду к восьми победам в чемпионате СССР и шести - в Кубке СССР, пяти титулам чемпионов Украины и трём - обладателей Кубка Украины. Кроме того, под руководством Лобановского «Динамо» дважды стало обладателем Кубка кубков (1975, 1986) и торжествовало в Суперкубке УЕФА (1975).
 

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Источник — ФК Динамо Киев

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