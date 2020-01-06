Свитолина потерпела свое самое быстрое поражение с 2016 года

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Даниэль Коллинс на турнире в Брисбене за 56 минут (6-1, 6-1).
Для 25-летней украинки это самое быстрое поражение со времен Олимпийских Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, где в четвертьфинале она уступила чешке Петре Квитовой: 2-6, 0-6 (48 минут).
С тех пор и до сегодняшнего поединка в Австралии самый быстрый проигрыш Свитолина потерпела на Итоговом турнире-2017 в Сингапуре на групповой стадии (датчанка Каролин Возняцки оформила победу со счетом 6-2, 6-0 за 58 минут).
Напомним, что Элина с понедельника вернулась в топ-5 мирового рейтинга.
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Источник — Большой теннис Украины
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