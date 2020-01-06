Свитолина потерпела свое самое быстрое поражение с 2016 года

Для 25-летней украинки это самое быстрое поражение со времен Олимпийских Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, где в четвертьфинале она уступила чешке Петре Квитовой: 2-6, 0-6 (48 минут).

С тех пор и до сегодняшнего поединка в Австралии самый быстрый проигрыш Свитолина потерпела на Итоговом турнире-2017 в Сингапуре на групповой стадии (датчанка Каролин Возняцки оформила победу со счетом 6-2, 6-0 за 58 минут).

Напомним, что Элина с понедельника вернулась в топ-5 мирового рейтинга.