Рейтинг ATP. Монфис поднялся на 9-ю строчку, Стаховский потерял 3 позиции

У мужчин, как и у женщин, первые рейтинги в 2020-м году не совсем обычные. Мужчины сейчас играют Кубок ATP, где выступают в составе сборных, хотя очки в мировой рейтинг можно заработать и там.
По сравнению с предыдущей неделей в первой десятке поменялись местами только Гаэль Монфис и Роберто Баутиста-Агут. К слову, испанец потерял очки за прошлогоднюю победу на турнире в Дохе, который в этом году стартовал на этой неделе.
Топ-10 рейтинг ATP
Украинцы не зайдествованы на ATP Cup и пока что не начали полноценный сезон. Но некоторые изменения все-таки присутствуют, кроме Сергея Стаховского все из списка ниже или добавили, или не потеряли.
Украинцы в топ-750 рейтинга ATP
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.