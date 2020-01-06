Рейтинг ATP. Монфис поднялся на 9-ю строчку, Стаховский потерял 3 позиции

У мужчин, как и у женщин , первые рейтинги в 2020-м году не совсем обычные. Мужчины сейчас играют Кубок ATP, где выступают в составе сборных, хотя очки в мировой рейтинг можно заработать и там.

По сравнению с предыдущей неделей в первой десятке поменялись местами только Гаэль Монфис и Роберто Баутиста-Агут. К слову, испанец потерял очки за прошлогоднюю победу на турнире в Дохе, который в этом году стартовал на этой неделе.

Топ-10 рейтинг ATP

Украинцы не зайдествованы на ATP Cup и пока что не начали полноценный сезон. Но некоторые изменения все-таки присутствуют, кроме Сергея Стаховского все из списка ниже или добавили, или не потеряли.

Украинцы в топ-750 рейтинга ATP