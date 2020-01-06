Рейтинг ATP. Монфис поднялся на 9-ю строчку, Стаховский потерял 3 позиции

В первой десятке состоялось одно изменение

  • 06.01.2020 13:27
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  • 1 комментарий
Рейтинг ATP. Монфис поднялся на 9-ю строчку, Стаховский потерял 3 позиции
© US Open. Гаэль Монфис
У мужчин, как и у женщин, первые рейтинги в 2020-м году не совсем обычные. Мужчины сейчас играют Кубок ATP, где выступают в составе сборных, хотя очки в мировой рейтинг можно заработать и там.
 
По сравнению с предыдущей неделей в первой десятке поменялись местами только Гаэль Монфис и Роберто Баутиста-Агут. К слову, испанец потерял очки за прошлогоднюю победу на турнире в Дохе, который в этом году стартовал на этой неделе.
 
Топ-10 рейтинг ATP
 
 
Украинцы не зайдествованы на ATP Cup и пока что не начали полноценный сезон. Но некоторые изменения все-таки присутствуют, кроме Сергея Стаховского все из списка ниже или добавили, или не потеряли.
 
Украинцы в топ-750 рейтинга ATP
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Brian
    online
      Brian, 06.01.2020 14:37
    0
    А где Долгополов? Он вроде как был №1 в мужском теннисе в Украине.
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 06.01.2020 14:37
    0
    А где Долгополов? Он вроде как был №1 в мужском теннисе в Украине.
    Ссылка
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