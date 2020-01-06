ВИДЕО. Как Свитолина первый матч сезона проиграла

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) начала новый сезон с поражения на хардовом Премьере в Брисбене.
В стартовом круге украинка проиграла Даниэль Коллинс из США (№27 WTA), сумев выиграть всего 2 гейма за матч.
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Источник — WTA
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