Артем ФРАНКОВ: «Гармаш — к Морозюку. Нормально»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал переход 30-летнего украинского полузащитника «Динамо» Дениса Гармаша в турецкий «Ризеспор» на правах аренды.

«Гармаш — «Ризеспор». Аренда. К Морозюку. Нормально. В конце концов, в последнее время Денис явно не был игроком основы «Динамо»...», — написал Франков в Telegram.

В текущем сезоне Гармаш провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, где забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

В составе «Ризеспора» выступает 31-летний украинский футболист Николай Морозюк, ранее защищавший цвета киевского «Динамо».