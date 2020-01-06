ВИДЕО. Одна на всех. Девушки, которые встречаются только с футболистами

Большинство девушек, которые встречаются с футболистами — это отдельный тип женщин. У таких девушек одна цель — подцепить профессионального игрока, и, зачастую, совершенно не важно, как он выглядит. Канал «120 ярдов» рассказывает о настоящих хищницах в мире футбола.