ВИДЕО. Одна на всех. Девушки, которые встречаются только с футболистами

Большинство девушек, которые встречаются с футболистами — это отдельный тип женщин. У таких девушек одна цель — подцепить профессионального игрока, и, зачастую, совершенно не важно, как он выглядит. Канал «120 ярдов» рассказывает о настоящих хищницах в мире футбола.
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Источник — 120 ярдов
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