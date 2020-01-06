В поединке 19-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал Сосьедад» дома уступил «Вильярреалу» со счетом 1:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал» — 1:2
Голы: Жозе, 22 — Тригерос, 58, с пенальти, Касорла, 75
Лучшие моменты матча Реал Сосьедад - Вильярреал
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Касорла (Вильярреал).
|58'
|ГОЛ ! С пенальти забил Ману Тригерос (Вильярреал).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Виллиан Жозе (Реал Сосьедад).
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Источник — Sport.ua
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