Сельта и Осасуна разошлись миром в Ла Лиге

5 января прошли матчи 19-го тура испанской Ла Лиги. Ниже приведены их результаты. «Сельта» и «Осасуна» разошлись миром. «Алавес» и «Бетис» не выявили победителя, «Вильярреал» и «Гранада» разжились тремя очками.

Турнирную таблицу возглавляют: «Барселона» и «Реал» Мадрид (по 40 очков), далее идут «Атлетико» и «Севилья» (по 35), «Реал Сосьедад» и «Валенсия» (по 31).

Чемпионат Испании. Ла Лига

19-й тур, 5 января

«Гранада» – «Мальорка» – 1:0

Гол: Монторо, 24.

«Реал Сосьедад» – «Вильярреал» – 1:2

Голы: Виллиан Жозе, 22 (1:0). Тригерос, 58, пенальти (1:1). Касорла, 72 (1:2).

«Алавес» – «Бетис» – 1:1

Голы: Алейш Видаль, 14 (1:0). Эмерсон, 55 (1:1).

Нереализованный пенальти: Хоакин, 45+3 (вратарь).

«Сельта» – «Осасуна» – 1:1

Голы: Мина, 75 (1:0). Авила, 83 (1:1).

Турнирная таблица Ла Лиги