Сидорчук — Гармашу: «Всегда с тобой в одной команде»

28-летний украинский полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук прокомментировал переход 30-летнего украинского хавбека киевлян Дениса Гармаша в турецкий «Ризеспор» на правах аренды.
«Бывают моменты, когда слова лишние!! Кум, я всегда в одной команде с тобой», — написал Сидорчук в Instagram.
Аренда Гармаша рассчитана до конца текущего сезона.
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Источник — Instagram
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Вчора прочитав новину про перехід Гармаша в Різеспор, перша думка після прочитаного -"Слава Богу"👍. І там такого ширпотребу відсотків 80.
Я вболівальник Динамо, який забув коли дивився весь матч за участю улюбленої команди. Не завжди команда всіх виносила, ви пам'ятаєте матч 0-4 здається зі Стяуа (чи Марибором?) в ЛЧ в Києві, нічого, вболівали, чекали наступного матчу, бо була КОМАНДА. А це, що робиться зараз...😱
Вчора прочитав новину про перехід Гармаша в Різеспор, перша думка після прочитаного -"Слава Богу"👍. І там такого ширпотребу відсотків 80.
Я вболівальник Динамо, який забув коли дивився весь матч за участю улюбленої команди. Не завжди команда всіх виносила, ви пам'ятаєте матч 0-4 здається зі Стяуа (чи Марибором?) в ЛЧ в Києві, нічого, вболівали, чекали наступного матчу, бо була КОМАНДА. А це, що робиться зараз...😱
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