Сидорчук — Гармашу: «Всегда с тобой в одной команде»

Полузащитник «Динамо» прокомментировал переход украинца в турецкий «Ризеспор»

  • 06.01.2020 08:18
  • 2558 просмотров
  • 4 комментария
Сидорчук — Гармашу: «Всегда с тобой в одной команде»
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

28-летний украинский полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук прокомментировал переход 30-летнего украинского хавбека киевлян Дениса Гармаша в турецкий «Ризеспор» на правах аренды.

«Бывают моменты, когда слова лишние!! Кум, я всегда в одной команде с тобой», — написал Сидорчук в Instagram.

Аренда Гармаша рассчитана до конца текущего сезона.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    Kantemirov
      Kantemirov, 06.01.2020 09:23
    0
    Сірожа, може третім мушкетером в яничарський гранд?
    Вчора прочитав новину про перехід Гармаша в Різеспор, перша думка після прочитаного -"Слава Богу"👍. І там такого ширпотребу відсотків 80.
    Я вболівальник Динамо, який забув коли дивився весь матч за участю улюбленої команди. Не завжди команда всіх виносила, ви пам'ятаєте матч 0-4 здається зі Стяуа (чи Марибором?) в ЛЧ в Києві, нічого, вболівали, чекали наступного матчу, бо була КОМАНДА. А це, що робиться зараз...😱
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    gorila
      gorila, 06.01.2020 09:13
    -1
    Вам, диванным критикам, не надоело говном бросаться?
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    Brian
    online
      Brian, 06.01.2020 09:07
    0
    Две безнадёжные деревяшки. Пускай Гармаш немного освоиться и заберёт Сидорчука к себе в команду.
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    pike1
    online
      pike1, 06.01.2020 08:41
    +1
    Кум? А то я думаю что это они себя ведут одинаково на поле, психи)
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 06.01.2020 08:41
    +1
    Кум? А то я думаю что это они себя ведут одинаково на поле, психи)
    Ссылка
    Kantemirov
      Kantemirov, 06.01.2020 09:23
    0
    Сірожа, може третім мушкетером в яничарський гранд?
    Вчора прочитав новину про перехід Гармаша в Різеспор, перша думка після прочитаного -"Слава Богу"👍. І там такого ширпотребу відсотків 80.
    Я вболівальник Динамо, який забув коли дивився весь матч за участю улюбленої команди. Не завжди команда всіх виносила, ви пам'ятаєте матч 0-4 здається зі Стяуа (чи Марибором?) в ЛЧ в Києві, нічого, вболівали, чекали наступного матчу, бо була КОМАНДА. А це, що робиться зараз...😱
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 06.01.2020 09:07
    0
    Две безнадёжные деревяшки. Пускай Гармаш немного освоиться и заберёт Сидорчука к себе в команду.
    Ссылка
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