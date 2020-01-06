Фанаты Эспаньола грубо оскорбляли Пике и Шакиру в матче с Барселоной

Арбитр встречи не отразил это в итоговом протоколе

  • 06.01.2020 07:56
  • 1052 просмотра
  • 1 комментарий
Фанаты Эспаньола грубо оскорбляли Пике и Шакиру в матче с Барселоной
© ФК Барселона. Жерар Пике

32-летний защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике стал объектом оскорблений со стороны фанатов «Эспаньола» в поединке 19-го тура Ла Лиги (2:2).

Фанаты «Эспаньола» скандировали: «Пике — козел, у Шакиры — хвост, твой сын — от Вакасо (29-летний полузащитник «Алавеса» и сборной Ганы — прим. ред.), а ты — педик».

Пике сообщил об оскорблениях главному арбитру поединка Карлосу дель Серро Гранде, но судья не стал фиксировать их в итоговом протоколе матча.

42-летняя Шакира — известная колумбийская певица, с которой встречается Пике. У Шакиры два сына от футболиста «Барселоны».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Mundo Deportivo

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    markten1984
    online
      markten1984, 06.01.2020 09:27
    +1
    Ну главное что что не расизм,так бы судья игру остановил
    Ссылка
    markten1984
    online
      markten1984, 06.01.2020 09:27
    +1
    Ну главное что что не расизм,так бы судья игру остановил
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности