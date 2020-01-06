Фанаты Эспаньола грубо оскорбляли Пике и Шакиру в матче с Барселоной

32-летний защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике стал объектом оскорблений со стороны фанатов «Эспаньола» в поединке 19-го тура Ла Лиги (2:2).

Фанаты «Эспаньола» скандировали: «Пике — козел, у Шакиры — хвост, твой сын — от Вакасо (29-летний полузащитник «Алавеса» и сборной Ганы — прим. ред.), а ты — педик».

Пике сообщил об оскорблениях главному арбитру поединка Карлосу дель Серро Гранде, но судья не стал фиксировать их в итоговом протоколе матча.

42-летняя Шакира — известная колумбийская певица, с которой встречается Пике. У Шакиры два сына от футболиста «Барселоны».