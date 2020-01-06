Флик надеется, что Боатенг останется в Баварии

Наставник мюнхенской «Баварии» Ханси Флик надеется, что 31-летний немецкий центральный защитник Жером Боатенг останется в мюнхенском клубе.

Ранее сообщалось, что футболистом активно интересуется лондонский «Арсенал». «Канониры» готовы выложить за Боатенга €15 миллионов.

Жером перешел в «Баварию» из «Манчестер Сити» летом 2011-го года и первые несколько лет был игроком основного состава мюнхенской команды. Но с сезона 2015/2016 Боатенг не проводил более 20-ти матчей в Бундеслиге за сезон.

В текущем сезоне защитник провел за «Баварию» 15 матчей во всех турнирах, из них 9 — в чемпионате Германии.

Ориентировочная стоимость Боатенга составляет €15 миллионов. Контракт игрока с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2021-го года.