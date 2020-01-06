Флик надеется, что Боатенг останется в Баварии

Футболистом активно интересуется лондонский «Арсенал»

  • 06.01.2020 07:46
  • 172 просмотра
  • 0 комментариев
Флик надеется, что Боатенг останется в Баварии
© ФК Бавария Мюнхен. Жером Боатенг

Наставник мюнхенской «Баварии» Ханси Флик надеется, что 31-летний немецкий центральный защитник Жером Боатенг останется в мюнхенском клубе.

Ранее сообщалось, что футболистом активно интересуется лондонский «Арсенал». «Канониры» готовы выложить за Боатенга €15 миллионов.

Жером перешел в «Баварию» из «Манчестер Сити» летом 2011-го года и первые несколько лет был игроком основного состава мюнхенской команды. Но с сезона 2015/2016 Боатенг не проводил более 20-ти матчей в Бундеслиге за сезон.

В текущем сезоне защитник провел за «Баварию» 15 матчей во всех турнирах, из них 9 — в чемпионате Германии.

Ориентировочная стоимость Боатенга составляет €15 миллионов. Контракт игрока с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2021-го года.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Goal.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности