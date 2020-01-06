Флик надеется, что Боатенг останется в Баварии

Наставник мюнхенской «Баварии» Ханси Флик надеется, что 31-летний немецкий центральный защитник Жером Боатенг останется в мюнхенском клубе.
Ранее сообщалось, что футболистом активно интересуется лондонский «Арсенал». «Канониры» готовы выложить за Боатенга €15 миллионов.
Жером перешел в «Баварию» из «Манчестер Сити» летом 2011-го года и первые несколько лет был игроком основного состава мюнхенской команды. Но с сезона 2015/2016 Боатенг не проводил более 20-ти матчей в Бундеслиге за сезон.
В текущем сезоне защитник провел за «Баварию» 15 матчей во всех турнирах, из них 9 — в чемпионате Германии.
Ориентировочная стоимость Боатенга составляет €15 миллионов. Контракт игрока с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2021-го года.
Источник — Goal.com
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