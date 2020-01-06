Днепру-1 не нужен Цитаишвили

19-летний вингер киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили не станет игроком «Днепра-1», выступающего в УПЛ.
Ранее сообщалось, что «Днепр-1» намерен взять Цитаишвили в аренду сроком до конца сезона.
В текущем сезоне Георгий провел всего 4 матча за первую команду «Динамо» во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей.
В активе футболиста 4 матча за сборную Украины U-21, где он забил два гола.
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Источник — Фан-сайт ФК Днепр
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