Днепру-1 не нужен Цитаишвили

19-летний вингер киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили не станет игроком «Днепра-1», выступающего в УПЛ.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» намерен взять Цитаишвили в аренду сроком до конца сезона.

В текущем сезоне Георгий провел всего 4 матча за первую команду «Динамо» во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей.

В активе футболиста 4 матча за сборную Украины U-21, где он забил два гола.