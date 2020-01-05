Днепр-1 хочет арендовать Цитаишвили

Еще один игрок «Динамо» может перейти в стан днепрян

  • 05.01.2020 13:59
  • 1643 просмотра
  • 3 комментария
Днепр-1 хочет арендовать Цитаишвили
© ФК Динамо Киев. Георгий Цитаишвили
«Днепр-1» заинтересован в услугах 19-летнего полузащитника киевского «Динамо» Георгия Цитаишвили. По данным источника, днепряне стремятся арендовать игрока до конца текущего сезона, но пока согласовать такой трансфер не удается.
 
Стороны сошлись на том, что на первый зимний сбор Цитаишвили отправится с «Динамо», а после окончания этого этапа подготовки ко второй части сезона переговоры по возможной аренде динамовца возобновятся.
 
Напомним, Цитаишвили за первую команду почти не играет. В текущем сезоне хавбек принял участие лишь в 4-х матчах «бело-синих», в каждом из которых он выходил на замену.
 
Также напомним, что за «Днепр-1» на правах аренды выступают динамовцы Владислав Супряга и Сергей Булеца.
 
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Источник — Динамо Киев от Шурика

(9 голосов)

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Комментарии
    Александр Томм
      Александр Томм, 05.01.2020 14:48
    0
    На неофициальном сайте Днепра уже опровергают эту информацию
    Ссылка
    Андрей Деко
      Андрей Деко, 05.01.2020 14:20
    +4
    Если в Динамо тренеры идиоты, то конечно лучше пусть в аренду идет!
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 05.01.2020 14:09
    +2
    Для Цитаишвили это плюс-будет игровая практика, а Динамо все равно уже хрен поймешь
    Ссылка
    Андрей Деко
      Андрей Деко, 05.01.2020 14:20
    +4
    Если в Динамо тренеры идиоты, то конечно лучше пусть в аренду идет!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 05.01.2020 14:09
    +2
    Для Цитаишвили это плюс-будет игровая практика, а Динамо все равно уже хрен поймешь
    Ссылка
    Александр Томм
      Александр Томм, 05.01.2020 14:48
    0
    На неофициальном сайте Днепра уже опровергают эту информацию
    Ссылка
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