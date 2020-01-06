Барселона год назад могла подписать Холанда, но выбрала Боатенга

Форвард дортмундской «Боруссии» и национальной сборной Норвегии Эрлинг Холанд был одним из кандидатов на переход в каталонскую «Барселону» в январе 2019 года.

По данным источника, «сине-гранатовые» прошлой зимой искали игрока для ротации. Они рассматривали вариант приобретения Холанда, который тогда выступал за «Мольде».

В конечном итоге боссы «Барселоны» решили взять в аренду форварда «Сассуоло» Кевин-Принса Боатенга, поскольку посчитали, что норвежец на тот момент был еще слишком неопытным футболистом.