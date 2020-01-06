Барселона год назад могла подписать Холанда, но выбрала Боатенга

Форвард дортмундской «Боруссии» и национальной сборной Норвегии Эрлинг Холанд был одним из кандидатов на переход в каталонскую «Барселону» в январе 2019 года.
По данным источника, «сине-гранатовые» прошлой зимой искали игрока для ротации. Они рассматривали вариант приобретения Холанда, который тогда выступал за «Мольде».
В конечном итоге боссы «Барселоны» решили взять в аренду форварда «Сассуоло» Кевин-Принса Боатенга, поскольку посчитали, что норвежец на тот момент был еще слишком неопытным футболистом.
Ранее сообщалось, что агент Мино Райола получил 15 миллионов евро за переход Холанда в «Боруссию».
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Источник — As.com
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