Барселона год назад могла подписать Холанда, но выбрала Боатенга

Каталонцы посчитали, что норвежец был слишком неопытным футболистом

  • 06.01.2020 04:42
  • 120 просмотров
  • 0 комментариев
Барселона год назад могла подписать Холанда, но выбрала Боатенга
© Yahoo Sports. Эрлинг Холанд
Форвард дортмундской «Боруссии» и национальной сборной Норвегии Эрлинг Холанд был одним из кандидатов на переход в каталонскую «Барселону» в январе 2019 года.
 
По данным источника, «сине-гранатовые» прошлой зимой искали игрока для ротации. Они рассматривали вариант приобретения Холанда, который тогда выступал за «Мольде». 
 
В конечном итоге боссы «Барселоны» решили взять в аренду форварда «Сассуоло» Кевин-Принса Боатенга, поскольку посчитали, что норвежец на тот момент был еще слишком неопытным футболистом.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — As.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности