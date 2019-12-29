Мино Райола получил 15 миллионов евро за переход Холанда в Боруссию

По информации авторитетного издания Gazzetta dello Sport, агент Эрлинга Холанда – Мино Райола за переход своего клиента в дортмундскую «Боруссию» заработал 15 миллионов евро.

Сообщается, что трансфер обошелся «Боруссии» в 20 миллионов евро. Также 10 миллионов заработал отец Холанда – экс-футболист Альф-Инге Холанд.

Отметим, что на Холанда также претендовали «МЮ» и «Ювентус». Сообщалось, что манкунианцы отказались от подписания игрока из-за непомерных финансовых требований Райолы.