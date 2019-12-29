Мино Райола получил 15 миллионов евро за переход Холанда в Боруссию

Известный агент снова сорвал куш

  • 29.12.2019 20:33
  • 1827 просмотров
  • 1 комментарий
Мино Райола получил 15 миллионов евро за переход Холанда в Боруссию
© Твиттер Боруссии

По информации авторитетного издания Gazzetta dello Sport, агент Эрлинга Холанда – Мино Райола за переход своего клиента в дортмундскую «Боруссию» заработал 15 миллионов евро.

Сообщается, что трансфер обошелся «Боруссии» в 20 миллионов евро. Также 10 миллионов заработал отец Холанда – экс-футболист Альф-Инге Холанд.

Отметим, что на Холанда также претендовали «МЮ» и «Ювентус». Сообщалось, что манкунианцы отказались от подписания игрока из-за непомерных финансовых требований Райолы.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

(11 голосов)

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Комментарии
    zhyr
    online
      zhyr, 29.12.2019 21:14
    0
    Агенти - зло
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 29.12.2019 21:14
    0
    Агенти - зло
    Ссылка
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