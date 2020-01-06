ПСЖ летом могут покинуть семь игроков

По окончании сезона 2019/20 французский «Пари Сен-Жермен» могут покинуть сразу семь игроков.
По данным источника, парижане летом будут готовы расстаться с защитниками Тило Керером и Тома Менье, полузащитниками Леандро Паредесом, Юлианом Дракслером, Андером Эррерой, Идрисса Гейе и форвардом Эдинсоном Кавани.
Ранее сообщалось, что Кавани перейдет в «Атлетико» следующим летом.
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Источник — Sport.es
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