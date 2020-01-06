АНЧЕЛОТТИ: «Разочарован тем, как много моментов мы не смогли реализовать»

Главный тренер «Эвертона» – о поражении от «Ливерпуля» в Кубке Англии

  • 06.01.2020 01:59
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АНЧЕЛОТТИ: «Разочарован тем, как много моментов мы не смогли реализовать»
© Twitter. Карло Анчелотти
Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:1) в матче 1/32 финала Кубка Англии.
 
«Я разочарован. Разочарован тем, как много моментов мы не смогли реализовать. Определенно, мы бы смогли сыграть лучше. Да, мы играли на контратаках, но в определенные периоды матча не могли даже выйти из обороны.
 
Как бы там ни было, нужно переключить внимание на АПЛ. Из Кубка Англии мы вылетели, поэтому сделаем все, чтобы подняться повыше в турнирной таблице Премьер-лиги», - сказал Анчелотти.
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Источник — BBC

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