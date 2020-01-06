АНЧЕЛОТТИ: «Разочарован тем, как много моментов мы не смогли реализовать»

«Я разочарован. Разочарован тем, как много моментов мы не смогли реализовать. Определенно, мы бы смогли сыграть лучше. Да, мы играли на контратаках, но в определенные периоды матча не могли даже выйти из обороны.

Как бы там ни было, нужно переключить внимание на АПЛ. Из Кубка Англии мы вылетели, поэтому сделаем все, чтобы подняться повыше в турнирной таблице Премьер-лиги», - сказал Анчелотти.