Фрэнк ЛЭМПАРД: «В Англии не бывает легких матчей»

Наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» (2:0) в матче 3-го раунда Кубка Англии.
«Я доволен. В Англии не бывает легких матчей. Что бы ни говорили, я сам провел много таких игр и знаю это по себе.
С обеих сторон было много изменений в составе, и я в целом доволен тем, как выступили мои игроки. Мы отлично провели первый тайм, однако о втором этого сказать нельзя. Я хотел, чтобы мы продолжили нагнетать и развили успех, добытый до перерыва благодаря мощному выступлению, особенно на правом фланге.
Возможно, я слишком требователен, но если мы хотим выйти на стабильно высокий уровень, мы должны уметь играть на максимуме с первой до последней минуты независимо от счета. Тем не менее, сегодня мы победили комфортно», - сказал Лэмпард.
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Источник — ФК Челси
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