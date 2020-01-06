Фрэнк ЛЭМПАРД: «В Англии не бывает легких матчей»

«Я доволен. В Англии не бывает легких матчей. Что бы ни говорили, я сам провел много таких игр и знаю это по себе.

С обеих сторон было много изменений в составе, и я в целом доволен тем, как выступили мои игроки. Мы отлично провели первый тайм, однако о втором этого сказать нельзя. Я хотел, чтобы мы продолжили нагнетать и развили успех, добытый до перерыва благодаря мощному выступлению, особенно на правом фланге.

Возможно, я слишком требователен, но если мы хотим выйти на стабильно высокий уровень, мы должны уметь играть на максимуме с первой до последней минуты независимо от счета. Тем не менее, сегодня мы победили комфортно», - сказал Лэмпард.