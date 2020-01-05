Вест Хэм без Ярмоленко еле выиграл в 3-м раунде Кубка Англии

5 января проходят матчи 3-го раунда Кубка Англии. «Вест Хэм» без Андрея Ярмоленко в составе еле выиграл у «Джиллингема». Голами в последней четверти матча отметились Пабло Сабалета и Пабло Форнальс. Подопечные Дэвида Мойеса вышли в 1/32 финала.
Кубок Англии 2019/20
3-й раунд, 5 января
«Джиллингем» – «Вест Хэм» – 0:2
Голы: Сабалета, 64, Форнальс, 90+5.
«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс (Сабалета, 43), Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Лансини, Райс, Снодграсс (Пабло Форнальс, 70), Алле, Фелипе Андерсон (Санчес, 90+5).
Предупреждение: Сабалета, 79.
Судья: Мэдли (Англия).
Джиллингем. Стадион «Priestfield».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.