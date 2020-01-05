Вест Хэм без Ярмоленко еле выиграл в 3-м раунде Кубка Англии

Голами в последней четверти матча отметились Сабалета и Форнальс

  • 05.01.2020 22:19
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Вест Хэм без Ярмоленко еле выиграл в 3-м раунде Кубка Англии
© Twitter. Дэвид Мойес

5 января проходят матчи 3-го раунда Кубка Англии. «Вест Хэм» без Андрея Ярмоленко в составе еле выиграл у «Джиллингема». Голами в последней четверти матча отметились Пабло Сабалета и Пабло Форнальс. Подопечные Дэвида Мойеса вышли в 1/32 финала.

Кубок Англии 2019/20

3-й раунд, 5 января

«Джиллингем»  «Вест Хэм»  0:2 
 
Голы: Сабалета, 64, Форнальс, 90+5.
 
«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс (Сабалета, 43), Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Лансини, Райс, Снодграсс (Пабло Форнальс, 70), Алле, Фелипе Андерсон (Санчес, 90+5).
 
Предупреждение: Сабалета, 79.
 
Судья: Мэдли (Англия).
 
Джиллингем. Стадион «Priestfield».
 
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Источник — Sport.ua

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