Вест Хэм без Ярмоленко сыграет в Кубке Англии. Украинец не восстановился

Сегодня в 20:15 начнется матч Кубка Англии между «Джиллингемом» и «Вест Хэмом», а в составе гостей все еще нет украинского хавбека Андрея Ярмоленко.
В декабре СМИ сообщали, что игрок пропустит 3-4 недели, но официальной информации от клуба по восстановлению до сих пор нет.
Очевидно, пока Ярмоленко не готов играть.
В конце года в «Вест Хэме» прошли большие изменения - команду возглавил Дэвид Мойес.
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Источник — Sport.ua
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