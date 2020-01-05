Вест Хэм без Ярмоленко сыграет в Кубке Англии. Украинец не восстановился

Сегодня в 20:15 начнется матч Кубка Англии между «Джиллингемом» и «Вест Хэмом», а в составе гостей все еще нет украинского хавбека Андрея Ярмоленко.

В декабре СМИ сообщали, что игрок пропустит 3-4 недели, но официальной информации от клуба по восстановлению до сих пор нет.

Очевидно, пока Ярмоленко не готов играть.

В конце года в «Вест Хэме» прошли большие изменения - команду возглавил Дэвид Мойес.

Читайте также: Почему у Ярмоленко не получается в Вест Хэме