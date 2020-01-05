Элина Свитолина – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Брисбене

  • 05.01.2020 20:52
  • 1471 просмотр
  • 1 комментарий
Элина Свитолина – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Элина Свитолина
В понедельник, 6 января, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) начнет новый сезон на хардовом Премьере в Брисбене. 
 
Соперницей украинки, которая является чемпионкой позапрошлого розыгрыша турнира, станет американка Даниэль Коллинс (№29 WTA). Поединок состоится пятым запуском на центральном корте после матча Стосур - Кербер. Ориентировочное время начала – 09:00 по Киеву.
 
Ранее девушки между собой не встречались.
 
Во втором круге победительница матча сразится с Донной Векич или одной из теннисисток, которые выиграют квалификации. 
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
 

 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 05.01.2020 21:24
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    Ярослав 999
    Ярослав 999, 05.01.2020 21:24
    0
    Чекаємо
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