Элина Свитолина – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 6 января, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) начнет новый сезон на хардовом Премьере в Брисбене.
Соперницей украинки, которая является чемпионкой позапрошлого розыгрыша турнира, станет американка Даниэль Коллинс (№29 WTA). Поединок состоится пятым запуском на центральном корте после матча Стосур - Кербер. Ориентировочное время начала – 09:00 по Киеву.
Ранее девушки между собой не встречались.
Во втором круге победительница матча сразится с Донной Векич или одной из теннисисток, которые выиграют квалификации.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.