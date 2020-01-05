Элина Свитолина – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 6 января, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) начнет новый сезон на хардовом Премьере в Брисбене.

Соперницей украинки, которая является чемпионкой позапрошлого розыгрыша турнира, станет американка Даниэль Коллинс (№29 WTA). Поединок состоится пятым запуском на центральном корте после матча Стосур - Кербер. Ориентировочное время начала – 09:00 по Киеву.

Ранее девушки между собой не встречались.

Во втором круге победительница матча сразится с Донной Векич или одной из теннисисток, которые выиграют квалификации.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.