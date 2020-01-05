В понедельник, 6 января «Наполи» в 18-м туре Серии А дома примет «Интер». Начало матча – в 21:45 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1».
После 17 туров «Интер» делит с «Ювентусом» первое место в Серии А с 42 очками в активе, «Наполи» идет восьмым с 24 баллами.
«Наполи» - «Интер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
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Источник — Sport.ua
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