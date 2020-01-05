ВИДЕО. Красивейший гол 18-летнего Джонса в девятку за Ливерпуль

«Ливерпуль» победил «Эвертон» в мерсисайдском дерби в рамках 3-го раунда Кубка Англии.
Единственный гол на 71-й минуте встречи забил полузащитник Кертис Джонс. Он отличился обводящим ударом в дальнюю девятку.
В возрасте 18 лет и 340 дней Кертис Джонс – самый молодой бомбардир «Ливерпуля» в местном дерби после гола Робби Фаулера (18лет, 338 дней) в Премьер-лиге в марте 1994 года.
Смотрите видео гола Джонса.
CURTIS JONES WHAT A STRIKE. pic.twitter.com/KsdbVwOytN— - (@EnRouteAnfield) January 5, 2020
FA CUP > Goal - 1:0 - 71' Jones C. (Origi D.), Liverpool Vs Everton #ynwa #liverpool #LIVEVE pic.twitter.com/FSkPQ8Z3vf— Ivan (@choivanka) January 5, 2020
Источник — Sport.ua
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