ВИДЕО. Красивейший гол 18-летнего Джонса в девятку за Ливерпуль

«Ливерпуль» победил «Эвертон» в мерсисайдском дерби в Кубке Англии

  • 05.01.2020 20:25
  • 2333 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Красивейший гол 18-летнего Джонса в девятку за Ливерпуль
© Twitter

«Ливерпуль» победил «Эвертон» в мерсисайдском дерби в рамках 3-го раунда Кубка Англии.

Единственный гол на 71-й минуте встречи забил полузащитник Кертис Джонс. Он отличился обводящим ударом в дальнюю девятку.

В возрасте 18 лет и 340 дней Кертис Джонс – самый молодой бомбардир «Ливерпуля» в местном дерби после гола Робби Фаулера (18лет, 338 дней) в Премьер-лиге в марте 1994 года. 

Смотрите видео гола Джонса.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 05.01.2020 20:52
    0
    да, выкрутил знатно
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 05.01.2020 20:52
    0
    да, выкрутил знатно
    Ссылка
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