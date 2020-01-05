ВИДЕО. Красивейший гол 18-летнего Джонса в девятку за Ливерпуль

«Ливерпуль» победил «Эвертон» в мерсисайдском дерби в рамках 3-го раунда Кубка Англии.

Единственный гол на 71-й минуте встречи забил полузащитник Кертис Джонс. Он отличился обводящим ударом в дальнюю девятку.

В возрасте 18 лет и 340 дней Кертис Джонс – самый молодой бомбардир «Ливерпуля» в местном дерби после гола Робби Фаулера (18лет, 338 дней) в Премьер-лиге в марте 1994 года.

Смотрите видео гола Джонса.