Моуриньо уже 3 матча не может победить с Тоттенхэмом

Безвыигрышная серия португальского тренера Жозе Моуриньо с английским «Тоттенхэмом» достигла трех матчей.

Сначала «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Норвичем» (2:2), а затем проиграл «Саутгемптону» (0:1) в АПЛ.

Сегодня, 5 января, «Шпоры» разошлись миром с «Мидлсбро» (1:1) в матче 3-го раунда Кубка Англии, и теперь командам предстоит переигровка.