Моуриньо уже 3 матча не может победить с Тоттенхэмом

Безвыигрышная серия португальского тренера Жозе Моуриньо с английским «Тоттенхэмом» достигла трех матчей.
Сначала «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Норвичем» (2:2), а затем проиграл «Саутгемптону» (0:1) в АПЛ.
Сегодня, 5 января, «Шпоры» разошлись миром с «Мидлсбро» (1:1) в матче 3-го раунда Кубка Англии, и теперь командам предстоит переигровка.
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Источник — Sport.ua
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