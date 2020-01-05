Серия A. Лацио выиграл 8 подряд матчей и не отпускает Юве и Интер

Римская команда демонстрирует впечатляющие результаты

  • 05.01.2020 18:25
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Серия A. Лацио выиграл 8 подряд матчей и не отпускает Юве и Интер
© twitter.com/FelipaoCaicedo

В первом матче 2020 года «Лацио» в непростом поединке обыграл «Брешию» 2:1 благодаря дублю Иммобиле и продлил победную серию в чемпионате Италии уже до 8 матчей, а серия без поражений в Серии A достигла 11-ти матчей.

Все это позволяет «Лацио» держаться рядом с лидерами «Ювентусом» и «Интером». Они набрали по 42 очка, а у римлян сейчас 39 пунктов.

Брешия - Лацио 1:2
Голы: Балотелли, 18 - Иммобиле, 42 (с пен), 90

Брешия: Йоронен, Сабелли, Кистана, Чанселлор, Матею, Бисоли, Тонали (Семприни, 81), Ромуло, Спалек (Вивиани, 48), Торрергросса, Балотелли (Мангравити, 42)

Лацио: Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду (Йони, 59), Лаццари, Лулич (Андерсон, 77), Корреа, Пароло (Катальди, 59), Милинкович-Савич, Кайседо, Иммобиле

СПАЛ - Верона 0:2
Голы: Паццини, 14, Степински, 85

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Источник — Sport.ua

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