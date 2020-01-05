Реал согласовал трансфер 17-летнего вундеркинда Фламенго за 30 млн евро

Рейньер Жезус продолжит карьеру в мадридском клубе

  • 05.01.2020 15:59
  • 576 просмотров
  • 3 комментария
Реал согласовал трансфер 17-летнего вундеркинда Фламенго за 30 млн евро
© balkantalk.com. Рейньер Жезус
Мадридский «Реал» согласовал трансфер 17-летнего атакующего полузащитника «Фламенго» Рейньера Жезуса. Стороны договорились о трансфере за 30 млн евро.
 
По данным источника, официально о сделке будет объявлено не раньше 19 января, когда Рейньеру исполнится 18 лет. Бразилец присоединится ко второй команде «сливочных» - «Кастилье».
 
В минувшем сезоне Рейньер принял участие в 15 матчах в составе «Фламенго». На счету полузащитника 6 забитых мячей и 2 результативные передачи. Также в активе Рейньера 10 матчей за сборную Бразилии U-17, где он забил 5 мячей.
 
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Источник — Marca

(4 голоса)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 05.01.2020 16:48
    0
    max.khoduk, 05.01.2020 16:40
    Сильное усиления)))
    Надеюсь в будущем он заиграет на уровне Эдегора и выше!
    может и сногсшибательный успех Лунина повторить!
    Ссылка
    max.khoduk
      max.khoduk, 05.01.2020 16:40
    +1
    Сильное усиления)))
    Надеюсь в будущем он заиграет на уровне Эдегора и выше!
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 05.01.2020 16:20
    +3
    Обалдеть,ну и цены в супермаркете,под названием "Футбол",но ничё будем на помойках бесплатных игроков подбирать
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 05.01.2020 16:20
    +3
    Обалдеть,ну и цены в супермаркете,под названием "Футбол",но ничё будем на помойках бесплатных игроков подбирать
    Ссылка
    max.khoduk
      max.khoduk, 05.01.2020 16:40
    +1
    Сильное усиления)))
    Надеюсь в будущем он заиграет на уровне Эдегора и выше!
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 05.01.2020 16:48
    0
    max.khoduk, 05.01.2020 16:40
    Сильное усиления)))
    Надеюсь в будущем он заиграет на уровне Эдегора и выше!
    может и сногсшибательный успех Лунина повторить!
    Ссылка
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