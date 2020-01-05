Реал согласовал трансфер 17-летнего вундеркинда Фламенго за 30 млн евро

Мадридский «Реал» согласовал трансфер 17-летнего атакующего полузащитника «Фламенго» Рейньера Жезуса. Стороны договорились о трансфере за 30 млн евро.
По данным источника, официально о сделке будет объявлено не раньше 19 января, когда Рейньеру исполнится 18 лет. Бразилец присоединится ко второй команде «сливочных» - «Кастилье».
В минувшем сезоне Рейньер принял участие в 15 матчах в составе «Фламенго». На счету полузащитника 6 забитых мячей и 2 результативные передачи. Также в активе Рейньера 10 матчей за сборную Бразилии U-17, где он забил 5 мячей.
Ранее сообщалось, что «Реал» не собирается совершать трансферы в январе.
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Источник — Marca
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Надеюсь в будущем он заиграет на уровне Эдегора и выше!
Надеюсь в будущем он заиграет на уровне Эдегора и выше!
Надеюсь в будущем он заиграет на уровне Эдегора и выше!
Надеюсь в будущем он заиграет на уровне Эдегора и выше!
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