Реал согласовал трансфер 17-летнего вундеркинда Фламенго за 30 млн евро

Мадридский «Реал» согласовал трансфер 17-летнего атакующего полузащитника «Фламенго» Рейньера Жезуса. Стороны договорились о трансфере за 30 млн евро.

По данным источника, официально о сделке будет объявлено не раньше 19 января, когда Рейньеру исполнится 18 лет. Бразилец присоединится ко второй команде «сливочных» - «Кастилье».

В минувшем сезоне Рейньер принял участие в 15 матчах в составе «Фламенго». На счету полузащитника 6 забитых мячей и 2 результативные передачи. Также в активе Рейньера 10 матчей за сборную Бразилии U-17, где он забил 5 мячей.