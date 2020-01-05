Балотелли во второй раз забил первый гол десятилетия в Серии А

В матче 18-го тура итальянской Серии А между «Брешией» и «Лацио» 29-летний нападающий Марио Балотелли забил первый гол нового десятилетия в чемпионате.

Получив пас от Сабелли, Марио реализовал выход один на один примерно с угла вратарской. Случилось это на 18-й минуте.

Интересно, что 6 января 2010 года Марио Балотелли в 19 лет тоже забил первый гол десятилетия в Серии А. Его «Интер» победил 1:0 в гостях «Кьево».