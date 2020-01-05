ВИДЕО. Как он это сделал? Невероятный обводящий удар Циципаса

В парном матче группового раунда ATP Cup между командами Германии и Греции был исполнен фантастический по красоте удар.
После смэша он немцев Стефанос Циципас достал уходящий с корта мяч и обводящим сетку ударом отправил его на сторону соперников. Напомним, правилами это не запрещено.
Tsitsipas!!! (🎥@TennisTV ) pic.twitter.com/CJOaTfTT6m— doublefault28 (@doublefault28) January 5, 2020
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Источник — ATP Cup
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