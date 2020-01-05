Владислав КАБАЕВ: «Набирались с Андриевским сил на Бали»

Нападающий «Зари» – о том, как провел отпуск

  • 05.01.2020 13:39
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Владислав КАБАЕВ: «Набирались с Андриевским сил на Бали»
© ФК Заря. Владислав Кабаев
Форвард луганской «Зари» Владислав Кабаев рассказал о своем новогоднем желании.
 
— Какое новогоднее желание загадал под елочкой?
— Хочется, чтобы все желания сбылись. Ставлю цели прогрессировать дальше, чтобы на мажорной ноте завершить чемпионат  и исполнить нашу мечту. Для этого надо не терять свои очки, чтобы потом их хватило в турнирной таблице.
 
— Отпуск провел в теплых краях?
— Да, был на Бали с Александром Андриевским, набирались сил, а теперь будем дома готовиться к скорому выходу из отпуска.
 
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Источник — zbirna.com

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