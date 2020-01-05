InStat: Зинченко получил вторую оценку в команде за матч Кубка Англии

InStat Index украинского футболиста составил оказался на уровне 370 баллов (выше только у Фила Фодена – 400).

Украинец выполнил 174 ТТД (брак — 9%), а это лучший показатель в команде. В его активе было 138 передач с точностью 95%, а три из них стали острыми. Зинченко нанес четыре удара по воротам, но лишь раз попал в створ, выиграл 11 единоборств из 17-ти, совершил пять отборов, два перехвата и семь подборов.

Отметим, что это был 14-й матч Зинченко в составе «Манчестер Сити» в текущем сезоне.