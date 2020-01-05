Свитолина с понедельника вернется в топ-5 мирового рейтинга

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) немного улучшит свою позицию в мировом рейтинге перед началом сезона.

Со следующей недели Элина поднимется на одну строчку, опередив Бьянку Андрееску.

Отметим, что обе теннисистки во время первой недели января не принимают участия в турнирах, но представительница Канады потеряет 198 очков за прошлогодний финал в Окленде. Свитолина очков не теряет, так как свой первый матч 2019 года проиграла.

Добавим, что в этом году основной сезон стартует на неделю позже.