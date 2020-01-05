Свитолина с понедельника вернется в топ-5 мирового рейтинга

Первая ракетка Украины обгонит Бьянку Андрееску

  • 05.01.2020 11:35
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Свитолина с понедельника вернется в топ-5 мирового рейтинга
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) немного улучшит свою позицию в мировом рейтинге перед началом сезона.
 
Со следующей недели Элина поднимется на одну строчку, опередив Бьянку Андрееску.
 
Отметим, что обе теннисистки во время первой недели января не принимают участия в турнирах, но представительница Канады потеряет 198 очков за прошлогодний финал в Окленде. Свитолина очков не теряет, так как свой первый матч 2019 года проиграла.
 
Добавим, что в этом году основной сезон стартует на неделю позже.
 
Ранее первая ракетка Украины получила соперницу на турнире в Брисбене.
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Источник — Sport.ua

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