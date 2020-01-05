Динамо заинтересовалось форвардом Партизана

Умар Садик попал в сферу интересов киевского клуба

  • 05.01.2020 10:55
  • 2942 просмотра
  • 5 комментариев
Динамо заинтересовалось форвардом Партизана
© ФК Партизан. Умар Садик
В сферу интересов «Динамо» попал 22-летний нападающий сербского «Партизана» Умар Садик.
 
Контракт форварда принадлежит «Роме». В сезоне 2015/2016 нигериец провел 6 матчей за римский клуб в Серии А, забил 2 гола.
 
Также серьезный интерес к Садику, по информации портала owngoalnigeria, имеет «Лион». Французы уже предложили за футболиста 6 млн евро, но это предложение было отклонено «Партизаном», который владеет правом первоочередного выкупа контракта форварда и планирует впоследствии продать его как минимум за 12 млн.
 
Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 млн евро.
 
До «Ромы» Садик защищал цвета «Специи», а уже будучи игроком столичного клуба выступал на правах аренды за «Болонью», «Торино», НАК «Бреду», «Рейнджерс», «Перуджию» и «Партизан».
 
 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Динамомания

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.01.2020 11:56
    -1
    west-ukr5555, 05.01.2020 11:29
    Зачем публиковать такие "новости"? Уже всем давно известно, что "Динамо" берет только свободных агентов или покупает по цене не превышающей стоимость одного обеда братьев С. в ресторане.
    Давно это когда ?
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 05.01.2020 11:40
    +1
    Истинный ариец,они одобряют https://www.youtube.com/watch?v=xfehXoTX1zY&feature=emb_logo
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 05.01.2020 11:38
    0
    Складывается впечатление что в Динамо прочитали мнение болельщиков,что в команде приживаются только африканцы и балканцы,но не учли что покупать надо не просто африканца и балканца, а качественного игрока
    Ссылка
    west-ukr5555
    online
      west-ukr5555, 05.01.2020 11:29
    -4
    Зачем публиковать такие "новости"? Уже всем давно известно, что "Динамо" берет только свободных агентов или покупает по цене не превышающей стоимость одного обеда братьев С. в ресторане.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 05.01.2020 11:19
    +1
    Хороший футболист,родословная тоже хорошая,но боюсь,что Динамо он не по карману
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 05.01.2020 11:40
    +1
    Истинный ариец,они одобряют https://www.youtube.com/watch?v=xfehXoTX1zY&feature=emb_logo
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 05.01.2020 11:19
    +1
    Хороший футболист,родословная тоже хорошая,но боюсь,что Динамо он не по карману
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 05.01.2020 11:38
    0
    Складывается впечатление что в Динамо прочитали мнение болельщиков,что в команде приживаются только африканцы и балканцы,но не учли что покупать надо не просто африканца и балканца, а качественного игрока
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности