Динамо заинтересовалось форвардом Партизана

В сферу интересов «Динамо» попал 22-летний нападающий сербского «Партизана» Умар Садик.

Контракт форварда принадлежит «Роме». В сезоне 2015/2016 нигериец провел 6 матчей за римский клуб в Серии А, забил 2 гола.

Также серьезный интерес к Садику, по информации портала owngoalnigeria, имеет «Лион». Французы уже предложили за футболиста 6 млн евро, но это предложение было отклонено «Партизаном», который владеет правом первоочередного выкупа контракта форварда и планирует впоследствии продать его как минимум за 12 млн.

Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 млн евро.

До «Ромы» Садик защищал цвета «Специи», а уже будучи игроком столичного клуба выступал на правах аренды за «Болонью», «Торино», НАК «Бреду», «Рейнджерс», «Перуджию» и «Партизан».