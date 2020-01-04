Манчестер Сити – Порт Вейл – 4:1. Видео голов и обзор матча

«Манчестер Сити» выиграл в матче 3-го раунда Кубка Англии против «Порт Вейл», команды 4-го английского дивизиона, со счетом 4:1 и вышел в следующую стадию турнира.
Голы в матче забивали: Зинченко, 20, Агуэро, 42, Хэрвуд-Беллис, 58, Фоуден, 76 – Поуп, 35. Смотрите видео голов и обзор матча.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.