В понедельник, 6 января, «Ювентус» примет «Кальяри» в рамках 18-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча состоится в Турине на «Альянц Стадиум». Начало поединка в 16:00 по киевскому времени.
«Ювентус» – «Кальяри». Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 2».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ювентус» – «Кальяри».
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Источник — Sport.ua
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